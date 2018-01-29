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Satranç il birinciliği tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyük Nesil Koleji sponsorluğunda düzenlenen “Okullar Arası Satranç İl Birinciliği”  tamamlandı.

Satranç il birinciliği tamamlandı

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılışına Vali Süleyman Kamçı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, veliler ve öğrenciler katıldı.
Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakalara Küçükler kategorisinde 204, yıldızlar kategorisinde 200 ve gençler kategorisinde 212 sporcu olmak üzere toplam 121 okul takımından 616 sporcu katıldı.
Oldukça yoğun bir katılımla geçen turnuva sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Turnuva sonuçlarına kayseri.gsb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün.
Haber: Tunahan Kaya
 
 

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Anahtar Kelimeler:
SatrançVALİ KAMÇI
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