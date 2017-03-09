Satranç şampiyonlarından Eskici'ye ziyaret

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016 – 2017 Sezonu Satranç İl Birinciliği müsabakalarında yıldızlar kategorisinde Gazi Osman Paşa Orta Okulu takım olarak birinci oldu.

Elde ettikleri bu derece ile İlimizi bölge müsabakalarında temsil edecek olan Gazi Osman Paşa Orta Okulu Öğrencileri, Öğretmenleri ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret ederek vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.



Eskici de ziyaretten oldukça memnun kaldığını dile getirerek, öğrencileri göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik edip bölge müsabakalarında başarılar diledi. Eskici ayrıca şampiyon öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Haber: Fatma URAL

