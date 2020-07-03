Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Şehrin sporuna hizmet ederken, kimsenin adamı olmayacağız”

Kayseri’de amatör 7 futbol kulübünün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na alınmaması ile ilgili yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi, “Şehrin sporuna hizmet ederken, kimsenin adamı olmayacağız” dedi.

“Şehrin sporuna hizmet ederken, kimsenin adamı olmayacağız”

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonunda yapılan basın açıklamasına Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi, kulüp temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Şehre hizmet veren kulüplerin seçimde oy kullanamayacaklarını söyleyen Çiftçi, “Malumunuz, Ağustos ayı içerisinde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda Seçimli Genel Kurul yapılacaktır. Maalesef, burada temsilcileri bulunan ve birçoğu uzun yıllar şehrimiz sporuna hizmet eden kulüplerimiz, bu seçimde oy kullanamayacaklardır. Tüm şartları yerine getirmelerine rağmen ASKF üyeliğine alınmayan kulüplerimiz, yıllardır ASKF'ye olan Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmişlerdir. Üyelik başvurusunu yıllar önce yapmalarına rağmen, bir türlü üyeliğe kabul edilmeyen, ancak Kayseri liglerinde şampiyonluklar yaşamış, Kayseri ASKF tarafından hazırlanan kupaları almış, Kayseri'yi Türkiye Şampiyonalarında temsil etmiş olan kulüplerimiz her sezon başında ödenen lige katılım vizelerini yatırmış, yaptıkları transferlerden ASKF payını ödemiştir. Tüm ödemelerini yapan, liglere katılan ve şehrimizi Türkiye Şampiyonalarında temsil eden kulüplerimizin, üst çatı olarak adlandırılan Kayseri ASKF seçimlerinde söz sahibi olamamaları, hangi düşüncenin mahsulüdür? Kuruluşunun üzerinden yıllar geçen, futbol takımlarını Süper Amatör Kümeye kadar taşıyan, voleybolda 1. Lige yükselme başarısı gösteren kulüplerimizin ASKF çatısı altına bizden olan, olmayan ayrımına göre mi alınmadığını merak ediyoruz. Son dönemde maalesef "Bizden olan üye olur, bizden olmayan üye olamaz" şeklinde bir anlayışın mevcut yönetim içerisinde yerleşmiş olduğunu görmek bizleri derinden yaralamıştır. Biz spora hizmet eden, gönül veren ve bunu icraatları ile kanıtlamış kulüpler olarak mevcut ASKF yönetiminin bu yanlı ve de yanlış tavrını kınıyor, bir an önce bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Kimsenin "Kriterleri yerine getirmediler, Genel Kurul kararlan yok, dilekçe vermediler gibi bahanelerin ardına sığınmasını istemiyoruz. Üstelik kurum ciddiyetine yakışmayacak şekilde, bazı, kulüplerin başvuru dilekçelerinin kaybedilmesi ve yapılan başvurulara cevap verilmemesi bu işin an niyetli olarak sadece seçimle ilgili olduğunu gözler önüne sermektedir. Biz bugün tüm kriterleri yerine getirdiğimizin bilinciyle karşınızdayız ve sadece hakkımız olanı istiyoruz. Bizler, şehrimiz sporuna hizmet ederken kimsenin adamı olmadık, olmayacağız ama gücün egemenliğine de hiçbir zaman teslim olmayacağız. Kulüplerimizin ve kulüplerimiz çatısı altında spor yapan Kayseri gençliğinin hakkını her platformda arayacağımızı buradan Kayseri kamuoyunun dikkatine sunarız” dedi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporAmatör Spor Kulüpleri FederasyonuKayseri KalesporMurat Çiftçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.