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Şekersporlu Burhan Akbudak’tan şampiyonluk

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Güreş Kamp Eğitim Merkezinde yetişen Burhan Akbudak Uluslararası 35. Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası’nda 80 kiloda şampiyon oldu

Şekersporlu Burhan Akbudak’tan şampiyonluk

Dünyanın en iyi 8 ülkesinden güreşçilerin katıldığı Uluslararası 35. Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda 4 -5 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlendi.
İki gün süren Büyükler Grekoromen Güreş Turnuvasında güreşçiler ilk gününde 59, 71, 80 ve 98 kilolarında yarışırken, ikinci gün 66, 75, 85 ve 130 kilolarda minderde madalya mücadelesi için ter döktüler.

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi(TOHM) ve Kayseri Şekerspor sporcusu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Güreş Kamp Eğitim Merkezinde yetişen Burhan Akbudak 80 kiloda şampiyon oldu. Turnuvada Türkiye birinci, Gürcistan ikinci, Azerbaycan üçüncü oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Akbudak’ın başarılarından gururlandıklarını belirterek, başarılarının devamını diledi.


80 KG’da sonuçlar ise şöyle;
1. Burhan Akbudak (TUR)
2. Radzik Kulıyeu (BLR)
3. Tornıke Dzamashvılı (GEO)
3. Gıorgı Taırekıdze (GEO)
Haber: Bünyamin GÜLTEKİN
 

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