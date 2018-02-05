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ŞEKERSPORLU EKREM DÜNYA BİRİNCİSİ SEÇİLDİ  

  Kayseri Şeker sporlu Millî güreşçi Ekrem Öztürk (55 Kg) “Unıted World  Wrestlıng”  Dünya güreş sitelerinde 2018 yılı Grekoromen güreş  dünya sıralamasında  ilk sıraya yerleşti.

ŞEKERSPORLU EKREM DÜNYA BİRİNCİSİ SEÇİLDİ  


 
24-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Büyükler Grekoromen Güreş dalında İran’da yapılan Tahti Turnuvasına katılan   Türk Milli takımında çağrılan Kayseri Şeker sporlu Güreşçi Ekrem Öztürk 55 kiloda birincilik kupasına alarak  altın madalya ile ülkemize dönmesinin ardından  Dünyada  Gelecek vaad eden güreşçiler sıralamasında 55 kiloda dünya birincisi seçildi.
 
Dünya grekoromen güreş sitelerinden Unıted World  Wrestlıng” in bu değerlendirmesi  Türk Güreşi ve Kayseri Şeker ve Kayseri Şekerspor güreş yönetici ve güreşçileri tarafından coşku ile karşılandı.
 
Daha önceden de Dünya Güreş Birliği UWW Başkanı Nenad Lalovic 2018 yılında sporcular arasında rekabet arttırmak amacıyla sıralama sistemine geçeceğini belirterek, Dünya Güreş Birliği 2017 kurallarına göre en iyi ilk 5 sıralamasında 75 kiloda Türkiye’den Kayseri Şeker Spor Milli Güreşçisi Fatih Cengiz yer almıştı.
 
Kayseri Şeker spor Onursal Başkanı Hüseyin Akay; Güreşçimizin şampiyon olmasının ardından ilklere  girmesinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, “Bu Pancar Çiftçisinin, Kayseri Şeker ailesinin, dualarını güreşçilerimizin her zaman arkasında hissettiğimiz Büyük Türk Milletinin bir başarısıdır. Milli bir başarıdır. Milletimize, Kayserimize, Kayseri Şeker spor güreş takımımıza hayırlı olsun” dedi.


Kurum Haberi
 
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