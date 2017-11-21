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Şekersporlu güreşçi Dünya Şampiyonasında ilk galibiyetini aldı

Polonya’da başlayan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Kayseri Şeker Spor güreşçisi Fatih Cengiz 75 kiloda ilk galibiyetini aldı.

Şekersporlu güreşçi Dünya Şampiyonasında ilk galibiyetini aldı

Bu gün Polonya’da başlayan U23 Dünya Güreş Şampiyonasına katılan 75 Kiloda Kayseri Şeker Sporlu milli güreşçi Fatih Cengiz, ilk maçında Amerikalı rakibi Apoter’i 2-1 yenmeyi başardı. Milli güreşçi gün içerisinde yapacağı diğer iki müsabaka sonunda finale kalmanın mücadelesini verecek.

İHA
 

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ŞEKERSPORGÜREŞGalibiyet
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