Şekersporlu güreşçi Dünya Şampiyonasında ilk galibiyetini aldı

Bu gün Polonya’da başlayan U23 Dünya Güreş Şampiyonasına katılan 75 Kiloda Kayseri Şeker Sporlu milli güreşçi Fatih Cengiz, ilk maçında Amerikalı rakibi Apoter’i 2-1 yenmeyi başardı. Milli güreşçi gün içerisinde yapacağı diğer iki müsabaka sonunda finale kalmanın mücadelesini verecek.
İHA
Bu gün Polonya’da başlayan U23 Dünya Güreş Şampiyonasına katılan 75 Kiloda Kayseri Şeker Sporlu milli güreşçi Fatih Cengiz, ilk maçında Amerikalı rakibi Apoter’i 2-1 yenmeyi başardı. Milli güreşçi gün içerisinde yapacağı diğer iki müsabaka sonunda finale kalmanın mücadelesini verecek.