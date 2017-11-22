Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şekersporlu güreşçi dünya şampiyonu

Polonya’da 21 Kasım’da başlayan U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda finalde Gürcistanlı rakibi Gela Bolkvadze’yi 5-2 mağlup eden Kayseri Şekersporlu Fatih Cengiz dünya şampiyonu oldu. 

Şekersporlu güreşçi dünya şampiyonu


Kayseri Şeker sporlu Milli Güreşçi Fatih Cengiz ilk maçında Amerikalı rakibi Aleksander Poter’i 2-1 yendi.



İkinci müsabakada Azeri rakibi Nasır Hasanov’u 4-1 yenen başarılı sporcu üçüncü karşılaşmasında ise Rus rakibini 5-2 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde de Kırgız rakibini de 5-0 yenerek finale çıktı.



ABD, Azeri, Rus ve Kırgız rakiplerini yenen Fatih Cengiz, finalde Gürcistanlı rakibi Gela Bolkvadze’yi de 5-2 yenerek dünya şampiyonu olarak hem Türkiye hem de Kayseri’ye  büyük sevinç yaşattı.



Cumhurbaşkanı Erdogan’dan kutlama 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Fatih Cengiz’i kutladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, grekoromen stil 75 kiloda mücadele eden ve altın madalya kazanan milli sporcu Cengiz’e tebrik telgrafı gönderdi.



Başkan Akay: Gurur verici
Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Güreş ata sporumuz. Biz de milli sporumuza destek vermek anlayışı içerisinde Kayseri Şeker’de göreve başladığımız günden beri gençlerimize imkân, destek ve fırsat veriyoruz. Kayseri Şekerspor güreş takımımızda güreşçilerimiz değerli hocalarımızın nezaretinde yetişiyorlar en son Abdullah Toprak Dünya 3’üncüsü olurken, Cemal Mutlu Avrupa üçüncülüğü, Hakan Kızılaslan Balkan Şampiyonu, Ali Esoğlu Avrupa 3’üncüsü ve Barış Erbek de Balkan şampiyonu oldu. Tabi diğer sporcularımız da onlarla beraber çalışıyorlar inanıyoruz ki zaman içerisinde onlar da bu tür başarıları elde edeceklerdir” diye konuştu.

İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriFATİH CENGİZGREKOROMENDÜNYAU 23şampiyonGÜREŞÇİŞEKERSPOR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.