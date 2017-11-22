Şekersporlu güreşçi dünya şampiyonu

Kayseri Şeker sporlu Milli Güreşçi Fatih Cengiz ilk maçında Amerikalı rakibi Aleksander Poter’i 2-1 yendi.
İkinci müsabakada Azeri rakibi Nasır Hasanov’u 4-1 yenen başarılı sporcu üçüncü karşılaşmasında ise Rus rakibini 5-2 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde de Kırgız rakibini de 5-0 yenerek finale çıktı.
ABD, Azeri, Rus ve Kırgız rakiplerini yenen Fatih Cengiz, finalde Gürcistanlı rakibi Gela Bolkvadze’yi de 5-2 yenerek dünya şampiyonu olarak hem Türkiye hem de Kayseri’ye büyük sevinç yaşattı.
Cumhurbaşkanı Erdogan’dan kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Fatih Cengiz’i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, grekoromen stil 75 kiloda mücadele eden ve altın madalya kazanan milli sporcu Cengiz’e tebrik telgrafı gönderdi.
Başkan Akay: Gurur verici
Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Güreş ata sporumuz. Biz de milli sporumuza destek vermek anlayışı içerisinde Kayseri Şeker’de göreve başladığımız günden beri gençlerimize imkân, destek ve fırsat veriyoruz. Kayseri Şekerspor güreş takımımızda güreşçilerimiz değerli hocalarımızın nezaretinde yetişiyorlar en son Abdullah Toprak Dünya 3’üncüsü olurken, Cemal Mutlu Avrupa üçüncülüğü, Hakan Kızılaslan Balkan Şampiyonu, Ali Esoğlu Avrupa 3’üncüsü ve Barış Erbek de Balkan şampiyonu oldu. Tabi diğer sporcularımız da onlarla beraber çalışıyorlar inanıyoruz ki zaman içerisinde onlar da bu tür başarıları elde edeceklerdir” diye konuştu.
İHA