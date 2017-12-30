Şekersporlu milli güreşçi şampiyon oldu

Rize’de gerçekleşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da izlediği Türkiye Greko-Romen Şampiyonası final Müsabakaları sonunda; 55 kg’da Kayseri Şekersporlu güreşçi Ekrem Öztürk ile (İBB) Müslüm Alınlı ile yaptığı final mücadelesi sonunda Türkiye şampiyonu oldu.



27-28 Aralık 2017 tarihlerinde Rize’de düzenlenen Greko-Romen Güreş Türkiye şampiyonasına ülke genelinde 40 kulüp’ten 350 güreşçi katıldı. Müsabakalar dışında güreş sporu ile ilgili kurallar ve hedefler konularında görüşmeler de Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz tarafından koordine edildi.



İHA











