Şekerspor’un yeni hedefi olimpiyatlar  

U23 de Dünya şampiyonluğu madalyasını ülkemize ve Kayseri Şekerspor güreş takımına kazandıran Milli güreşçi Fatih Cengiz; “Çok şükür şampiyonluk nasip oldu. Turnuva boyunca her gözümü kapattığımda aklıma iki sahne geliyordu. Birincisi Türk bayrağını alıp koşmak, ikincisi de bayrağımızı yere koyup üstünde secde yapabilmek. Çok şükür bunları gerçekleştirebildim. 2020 Olimpiyatları’nda ülkemize inşallah altın madalya getireceğim.” diye konuştu.







Kayseri Şeker sporlu güreşçilerin son üç yılda Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında toplam 13 madalyayı ülkemize ve Kayseri Şekerspor Güreş Takımına kazandırdıkları belirten Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Güreş, bizim ata sporu ve milli sporumuzdur. Bu anlayış içerisinde biz Kayseri Şeker olarak güreşe elimizden geldiği karar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bu manada ellerinden tutuyoruz. Onlara imkânlar sunmaya çalışıyoruz. Onların yetişmesi başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Kayseri Şekerspor güreş takımının, inanç, azim, disiplin, yönetimin verdiği güven ve dayanışma sayesinde kısa süredeki yükselişi, Dünya şampiyonluğu sonrasında Olimpiyat şampiyonluğu hedeflerine giden sürecin gelişimini şöyle açıklandı;







2011 - 2012 Sezonunda; Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş 2. Lig´e Terfi Müsabakalarına katılarak 2.ligde güreş yapma hakkı elde etti.Aynı sezonda Kayseri Şekerspor güreş takımı 1. Lig´e çıktı ve Güreşçiler kazandıkları 2 altın 1 bronz madalyayı, Başkan Akay´a takdim ettiler.

2012- 2013 Sezonunda; Kayseri Şekerspor güreş takımı Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş müsabakalarına katıldı.

2013-2014 sezonunda; 6 Mayıs tarihinde Kayseri Şekerspor Güreş Takımı, Kayseri’de gerçekleştirilen Büyükler Süper Lig’e Yükselme grup maçlarında büyük başarı göstererek, Ankara’da gerçekleştirilecek olan Süper Lig Terfi Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.







15 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonunun Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu’nda Serbest ve Grekoromen Stil Deplasmanlı Güreş Ligleri Final Müsabakaları sonucunda Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Süper Lig’e yükseldi.

2015 yılında; İlhan Çıtak(96); Sağır ve dilsizlerde 2 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonluğu elde etti.

Ermenistan’ın ev sahipliğinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı adına mücadele eden Kayseri Şeker Spor güreşçi İlhan Çıtak serbest ve grekoromen stilde 96 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. İlhan Çıtak’ın 4 kez olimpiyat şampiyonluğu, 5 kez dünya şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa şampiyonluğunu da 8’e çıkardı.

Burhan Akbudak (80); Gençler ve U23 kategorilerinde Bulgaristan’da Avrupa 2.liği, Brezilyada Dünya 2.liği elde etti.

2016 yılında; Gürcistan’ın Tiflis kentinde 13-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası›na 50 ülkeden sporcular katıldı ve 30 sıklette mücadele edildi. Türk Milli Takımında yer alan Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah Toprak, 50 kiloda Bronz madalya kazandı. Şekerspor yönetimi tarafından 5 Bin TL ile ödüllendirildi.

Ali Esoğlu (46)Yıldızlarda Balkan Şampiyonluğu elde etti.

Hakan Kızılaslan(46) Yıldızlarda Balkan şampiyonluğu elde etti.

2017 yılında; 4 Temmuz 2017 Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Şeker Spor Güreş Takımı, sporcularından Cemal Mutlu, Grekoromen stil 50 kiloda bronz madalya kazandı.

Fatih Cengiz (75) Kazakistan Alma-Ata şehrinde düzenlenen Uluslararası Türlikanov Güreş Turnuvasında U23 turnuva birinciliği elde etti.

Barış Erbek(46) Slovenya’da düzenlenen 3. Balkan Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda Balkan şampiyonluğu elde etti.

Fatih Cengiz(75) U23 de Dünya şampiyonluğu madalyasını ülkemize ve Kayseri Şekerspor güreş takımına kazandırdı. Şekerspor yönetimi tarafından 20 Bin TL ile ödüllendirildi.

Öte yandan; Kayseri Şekerspor Güreş takımının Türkiye Güreş Federasyonu tarafından belirlenen kategorilerden; Yıldızlar, Büyükler Serbest ve Büyükler Grekoromen liglerinde müsabakalara katıldığı ve Minikler kategorisinde 5, Yıldızlar kategorisinde 3, Gençler kategorisinde 5, U23 kategorisinde 4, Büyükler kategorisinde 10 olmak üzere 2017-2018 sezonunda 27 lisanslı güreşçisinin bulunduğu belirtildi.



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