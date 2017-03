Şenol Güneş: UEFA şampiyonu olursak lig şampiyonluğunu istemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile yaptıkları rövanş maçında takımın mücadelesi ve taraftarların desteğiyle tur atladıklarını söyledi.

Güneş, 1-1'in rövanşında 4-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilginç bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Disiplinli oynadık. Takım savunması ve hücumunda iyiydik. Ters kontrayla yediğimiz gol bizi tedirgin hale düşürdü, Aboubakar'ın kırmızı kartıyla da hiç beklemediğimiz anda 10 kişi kaldık ve zorlandık." dedi.

Rakiplerinin ikinci yarı temposunun düşmesini bekleyerek sahaya çıktıklarını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlarımız ikinci yarı müthiş destek verdi. Oyuncularımız savunma anlayışını olağanüstü gösterince az pozisyon verdik. İleri çıkmada zorluklarımız oldu. Böyle karşılaşmalarda skoru 3-1, 4-1 yapmak, maçın ayrı hikayesi olduğunu gösteriyor. Türkiye adına iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çeyrek finale kalmak sevindirici. Avrupa kupası dönüşü ligde 2 maçta 4 puan kaybetmiştik. Şimdi onlara üzülmüyorum. Böylesine bir maçtan sonra çeyrek finalde olmak teselli olur. En azından ligi telafi edebiliriz. Başlangıçtaki hedefim lig şampiyonluğu. Bundan sonrası oyuncuların işi." Aboubakar'ın gördüğü kırmızı kart Maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Vincent Aboubakar'ın bu hareketiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, öğrencisinin hatalı olduğunu kaydetti.

Oyuncunun o anda ne düşündüğünü bilemeyeceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Golü atmış, morali yerinde. Yaptığı hareket doğru değil. Dinamo Kiev maçında da haksız hakem kararlarının ardından olmuştu. Sonra olaylar gelişti. Olaya tamamen müdahale eden hakem vardı. Hakem bugün de takdir haklarını rakipten yana kullanmış olabilir. Quaresma'ya yapılan da penaltı. Aboubakar'ın itişirken kafa atması doğru değil." değerlendirmesinde bulundu. Taraftarların koreografisi Siyah-beyazlı taraftarların maç öncesi gerçekleştirdiği koreografiye değinen Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde olsaydım çok mutlu olurdum. Burada da aynı konumda olmak kötü değil. Adım adım gidiyoruz. Oyuncular kendileri adına oynayacaktır. Bundan sonraki turda oynayacağımız oyunun en güzel futbol olacağını düşünüyorum. Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Rakibin kim olduğu da önemli değil. En güçlü rakip de olsa en iyi oyunumuzu oynayıp turu geçmeliyiz." "Herkese teşekkür ediyorum" Güneş, maçın ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin arayarak kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de aradığını vurgulayan Güneş, "Türkiye'nin maçıydı. Beşiktaş olarak yarışıyoruz ama hepsi adına yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdikleri rakiplerinden Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesaj konusunda ise Güneş, "Başakşehir iyi gidiyor. Bizim maça kadar kaybetmelerini beklemiyorum. Avrupa kupalarında biz de başarılı olmak isteriz. Biz de şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. "UEFA şampiyonu olursak lig şampiyonluğunu istemem" Tecrübeli teknik adam, hedefler konusunda yaptığı değerlendirmede lig şampiyonluğunu istediklerini belirterek, "Lig şampiyonluğunu bana verirseniz hemen alırım. UEFA şampiyonu olursak o zaman lig şampiyonluğunu istemem. Orada da kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

Üstlerindeki sorumluluğun zaman zaman kendilerine de ağırlık verdiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı olmak, ülke puanına katkı yapmak... Fatih hocaya da onu söyledim, gelecek adına hepimizin çalışması gereken yerde, daha çok dayanışma olması gereken yerde maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Fatih Terim de sıkıntı yaşadı. Bu başarıları herkesle yaşayıp daha sağlıklı ortamda kullanılmasından yanayım. Bunu bir kişiyle taşıyamayız, hep birlikte olmalıyız." Ryan Babel: Takım halinde önemli bir başarıya imza attık Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryan Babel, 10 kişi kaldıktan sonra işlerinin zorlaştığını vurgulayarak, "Oyuna bir gerginlik geldi. Takım arkadaşlarım, taraftarlar hepimiz çok iyi iş çıkardık ve önemli bir başarıya imza attık." şeklinde konuştu.

Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın kırmızı kart görmesinin ardından devre arasında takım arkadaşlarıyla, "İlk defa 10 kişi kalmıyoruz. Aboubakar'ın açığını kapatmamız ve ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor." diye konuştuklarını anlatan Babel, "İkinci yarıda iyi bir savunma yaptık. Fırsatları yakaladığımızda da onları iyi kullanarak büyük bir başarıya imza attık." ifadelerini kullandı.

Babel, performansı ile ilgili bir soruya ise şu şekilde cevap vererek sözlerini tamamladı:

"Gol atamamak, kötü oynandığım manasına gelmez. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Futbol bir takım oyunu. Her oyuncu her maç gol atamayabilir, Messi ya da Ronaldo değiliz. Önemli olan oyunu iyi okumak. Beşiktaş'a geldiğimden beri maçların büyük kısmını kazandık. Takıma iyi katkı yaptığımı düşünüyorum. Bugün 2 gol atmış olmam benim için çok iyi ama önemli olan takıma katkı yapmaktı. Ben de bunu yaptım ve mutluyum."