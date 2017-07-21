Serdar Kesimal geri dönüyor

Bu sezon Süper Lig’de iddialı takım oluşturmanın hesaplarını yapan Kayserispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Rumen teknik adam Marius Sumudic’nın raporu doğrultusunda defansa takviye yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı yönetim, Kayserispor’dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar Kesimal ile görüşmelere başladı.







En son Akhisar Belediyespor formasını terleten Serdar için Süper Lig’in bir başka ekibi Gençlerbirliği’nin nabız yokladığı belirtildi. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, kariyerinde; Köln II, Kayserispor, Fenerbahçe, Akhisar takımlarında görev aldı. (Ajansspor)