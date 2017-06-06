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SERGEN'LE ANLAŞMAYA VARDI

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın ile anlaştı

SERGEN'LE ANLAŞMAYA VARDI

İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını hız veren sarı-saiyahlı kulüp, görüme halinde olduğu Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya vardı.

Ertuğrul Sağlam, Mustafa Reşit Akçay ve Bülent Korkma gibi deneyimli isimleri gündemine getiren kulüp, son olarak Kayserispor'da görev yapan Sergen Yalçın'da karar kıldı.

Ön anlaşma sağlanan deneyimli futbol adamı Sergen Yalçın'ın resmi imzayı birkaç gün içerisinde atması beklenirken, sarı-siyahlı yönetimin her an duyurabileceği öğrenildi. (CNNturk.com)

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YENİ MALATYASERGEN YALÇIN
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