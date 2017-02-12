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Sergen Yalçın: 2 Galatasaray:2

Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası kariyerinde Galatasaray'a karşı 2 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sergen Yalçın: 2 Galatasaray:2
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray kendi sahasında Kayserispor'u ağırladı ve mücadeleyi rakip takım 2-1'lik skorla kazandı. Çalıştırdığı her takımda başarılı bir grafik çizen Sergen Yalçın bu görüntüsünü Kayserispor'un başında da gösterdi.

Bugüne kadar teknik direktörlük kariyerinde bu akşam da dahil olmak üzere hem ligde hem de kupada Galatasarayile 6 kez karşılaşan Sergen Yalçın, mücadele2 kez galip gelmeyi başarırken 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Genç teknik adam 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı ve Aslan'dan puan almayı başardı.

İşte Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı gösterdiği performans ve maçlar;

15-08-2015  sivasspor       galatasaray     sivas 4 eylül         2 - 2  S.L.
19-05-2015  sivasspor       galatasaray     sivas 4 eylül         2 - 1  T.K.
30-04-2015  sivasspor       galatasaray     seyrantepe            1 - 4  T.K.
21-02-2015  sivasspor       galatasaray     sivas 4 eylül         2 - 3  S.L.
26-01-2014  gaziantepspor   galatasaray     kamil ocak            0 - 0  S.L.

Organizasyon         O      G      B      M       A       Y         Sr      Kr      Pn
Süper Lig               3        0      2       1       4       5          4        0        1
Türkiye Kupası       2        1      0       1       3       5          6        0        0
Toplam                   5        1      2      2       7      10         10       0       1

NOT: Galatasaray-Kayserispor maçı bu istatistatistiklere dahil edilmedi.

kaynak: fanatik
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