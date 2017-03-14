memursen72f90.gif
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a mesaj! Ben göreve hazırım

Kayserispor'un başına geçtikten sonra takıma büyük çıkış yakalatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev alma konusunda açıklama yaptı.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a mesaj! Ben göreve hazırım

Kayserispor'un başına geçtikten sonra takıma büyük çıkış yakalatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı çalıştırmak için erken olmadığını, gerekli tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Kayserispor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra konuşan Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ İÇİN NEDEN ERKEN OLSUN Kİ"

Beyaz TV muhabirinin yıllar sonra Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın başına geçmeyi düşünüyor musunuz şeklindeki soruya cevap veren genç teknik adam, ''Niye yıllar sonra? Şenol Hoca ölünce mi geleceğim? Ben maçtan sonra da söyledim. Hayallerle yaşamıyorum. Şu an Kayserispor’un hocasıyım ve gelecek planlaması yapmıyorum. Şunu da söyleyeyim; Beşiktaş’a gelmem için niye erken olsun ki? ‘Tecrübe, tecrübe’ diyorlar. Öyle bir okul varsa gidelim. Şaka bir yana, Türk futbolu olarak o konularda sıkıntılıyız. Herkes tecrübeden bahsediyor ama tecrübenin ne olduğunun kimse farkında değil. Tecrübe diye bir şey yok. Bu varsa vardır, yoksa yoktur. Ucu çok açık. Tecrübe falan bana göre değil" ifadelerini kullandı.
kaynak: internethaber.com

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.