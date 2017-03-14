Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a mesaj! Ben göreve hazırım

Kayserispor'un başına geçtikten sonra takıma büyük çıkış yakalatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı çalıştırmak için erken olmadığını, gerekli tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Kayserispor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra konuşan Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ İÇİN NEDEN ERKEN OLSUN Kİ"

Beyaz TV muhabirinin yıllar sonra Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın başına geçmeyi düşünüyor musunuz şeklindeki soruya cevap veren genç teknik adam, ''Niye yıllar sonra? Şenol Hoca ölünce mi geleceğim? Ben maçtan sonra da söyledim. Hayallerle yaşamıyorum. Şu an Kayserispor’un hocasıyım ve gelecek planlaması yapmıyorum. Şunu da söyleyeyim; Beşiktaş’a gelmem için niye erken olsun ki? ‘Tecrübe, tecrübe’ diyorlar. Öyle bir okul varsa gidelim. Şaka bir yana, Türk futbolu olarak o konularda sıkıntılıyız. Herkes tecrübeden bahsediyor ama tecrübenin ne olduğunun kimse farkında değil. Tecrübe diye bir şey yok. Bu varsa vardır, yoksa yoktur. Ucu çok açık. Tecrübe falan bana göre değil" ifadelerini kullandı.

kaynak: internethaber.com