Sergen Yalçın Kayserispor'un başına geçti

Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Kayserispor yönetimi, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi.
Daha önce Gaziantepspor ve Sivasspor'da görev yapan 44 yaşındaki teknik adam uzun süredir herhangi bir takım çalıştırmıyordu.
TAKIMI ALTYAPI HOCASI ÇALIŞTIRIYORDU
İkinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya'da başlayan Kayserispor'u geçici olarak Ertuğrul Seçme çalıştırıyordu.
hiç bi halt olmaz bu at akıllıdan yarın bi at görür peşine gider takım yine ortada kalır bunu da yazın bi kenara