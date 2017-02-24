Sergen Yalçın sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor'u ağırladı. Ligde kalmak adına iki takımında mutlak 3 puanla çıktı sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor oldu.

Çaykur Rizespor'da golcü futbolcu Kweuke takımını 5. dakikada öne geçirdi. Kayserispor golün şokunu çabuk atlattı ve oyunda kontrolü tamamen sağladıktan sonra rakip yarı sahada daha fazla pozsiyon üretmeye başladı. 15. dakikada Raheem Lawal, 43. dakikada Güray Vural'ın golleri ile geriye düştüğü mücadelede öne geçmeyi başardı.

Kırmızı kartı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

2. yarıda iki takımın daha kontorllü bir oyun sergilediği gözükürken Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan Özbek, rakibine yaptığı kontrolsüz hareket nedeniyle 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını o dakikadan sonra 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Rakibinin eksik kalmasını iyi şekilde değerlendiren Kayserispor'da Brezilyalı golcü Welliton, 76. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

Kweuke'nin penaltı golü yeterli olmadı

Maçın son anlarında rakibine karşı direnç gösteren Çaykur Rizespor, penaltı kazandı ve topun başına geçen Kweuke kendisini ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu gol Karadeniz ekibinin son dakikalara daha ümitli grimesini sağladı. Kweuke gol sevincini teknik direktör Hikmet Karaman ile yaşarken tribünlere tepki gösterdi.

Welliton yine sahneye çıktı

Kayserispor ise bu gelen gole hemen karşılık vermesini bildi ve Brezilyalı golcü 90+4'te kendisinin 2. takımının 4. golünü atmayı başardı ve maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti.

Kayserispor rahat nefes aldı

Maçta başka gol pozisyonu olmayınca 4-2'lik skorla Kayserispor 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Alınan bu sonuçla, Kayserispor puanını 25'e yükseltti ve düşme potasındanuzaklaşmak adına rahat bir nefes aldı. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kalarak kalan haftalar açısından kritik bir 3 puanı kaybetti.

Sergen Yalçın'ın büyük başarısı

Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın takımının başında çıktığı 5 resmi maçta da galip gelmeyi başardı ve takımını Süper Lig'in 2. yarısında başarıya götüren isim oldu. Yalçın, 4 lig maçında da galip gelerek 12 puan ile takımını düşme potasından uzaklaştırma başarısını gösterdi.

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