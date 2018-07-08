“SEYİRCİ DEĞİL SPORCU YETİŞTİRİYORUZ”

Büyükkılıç GENÇ PEHLİVANLARı ağırlayarak tebrik etti



Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç’ın başlattığı "Seyirci değil sporcu yetiştiriyoruz" etkinliği Melikgazi’de yayılmaya devam ediyor.



Vatandaşların bilinçli bir şekilde spor yapmalarını hedefleyen etkinlik çerçevesinde 81 mahallede yer alan büyük ölçekli parklar, 86 açık fitnes alanı, 107 açık alan basketbol ve futbol sahası, 18 spor sahası, 2 yüzme havuzu ile 76 okul sahası ve 8 okul spor salonunda Melikgazililerin spor yapmasına olanak sağlanıyor. Spor alanları için yapılan çalışmalar dışında Başkan Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde çalışmalarını sürdüren Demir Karamancı Okulu Güreş takımı sporcularını Meclis salonunda ağırlayarak tebrik etti.



Genç pehlivanların, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde yapılan grekoromen ve serbest stil müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmasından gurur duyduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, spora ve sporcuya yapılan yatırımların sonuç vermeye başladığını, genç pehlivanların da en iyi örnek olduğunu söyledi.



Aldıkları madalyaları şehrimize getirerek başarı da getiren genç pehlivanları Meclis Toplantısında ağırlayarak destek olmaya devam edeceklerini sözü verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, gençlerin bu başarılarını elde etmesinde en büyük etkende payları olan antrenörleri, mahalle muhtarını ve velileri tebrik ettiğini sözlerine ekledi.



Haber: Ekrem Nazlı