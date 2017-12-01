Sezon açıldı, pankart hala duruyor 

Kayserispor Kulübünün 2017-2018 futbol sezonu açılışını taraftarlarına duyurmak için Millet Caddesi girişine astırdığı dev pankartın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen kaldırılmaması insanları gülümsetiyor.
Görüntü kirliliğine yol açan ve üzerinde “6 Ağustos’ta taraftarımızla sezonu açıyoruz” yazılı pankartı görenler duruma anlam veremezken ‘Acaba yetkililer unuttu mu?’ yorumları yapılıyor.
Haber/Foto: Ramazan KARAKUŞ-Metin YİĞİT
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