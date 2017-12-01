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Sezon açıldı, pankart hala duruyor 

Kayserispor Kulübü tarafından sezon açılışını duyurmak için kentin en işlek caddesine astırılan dev pankart, üzerinden aylar geçmesine rağmen hala kaldırılmadı.

Sezon açıldı, pankart hala duruyor 


Kayserispor Kulübünün 2017-2018 futbol sezonu açılışını taraftarlarına duyurmak için Millet Caddesi girişine astırdığı dev pankartın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen kaldırılmaması insanları gülümsetiyor.  



Görüntü kirliliğine yol açan ve üzerinde “6 Ağustos’ta taraftarımızla sezonu açıyoruz” yazılı pankartı görenler duruma anlam veremezken ‘Acaba yetkililer unuttu mu?’ yorumları yapılıyor. 
Haber/Foto: Ramazan KARAKUŞ-Metin YİĞİT 
 
 
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Burak 4 ay önce

Yaptığınız haberlerin hepsinde Kayserispor camiasına saldırıyorsunuz neden acaba.

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