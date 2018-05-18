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Sezonu Malatya’da kapatıyoruz

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, 2017-2018 futbol sezonunu bu akşam deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla noktalayacak.

Sezonu Malatya’da kapatıyoruz
Sezonun ilk devresinde fırtına gibi eserek devre arasına 30 puanla 5. sırada giren Kayserispor, ikinci devrede umduğunu bulamadı. Sezonu ilk 5’te tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, son haftaya 44 puanla 9. sırada girdi.
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Marius Sumudica’dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam’ı getirerek artık önümüzdeki sezonun planlamasına başlayan Kayserispor, son maçında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılayacak.
Sezonu galibiyetle tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar saat 18.00’de oynanacak mücadelede gözünü 3 puana dikti.
Kayseri Gündem
 
 
 
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