Sezonun ilk kayak yarışmaları yapıldı

Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapıda düzenlenen Okullar Arası Alp Disiplinli kayak yarışmalarına toplamda 200 sporcu katıldı.Oldukça heyecanlı geçen sezonun ilk yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.Yarışmalara Snowboard Kuzey Disiplinli müsabakaları ile devam edilecek.