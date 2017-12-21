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Sezonun ilk kayak yarışmaları yapıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Küçük, Yıldız, Genç Erkek - Kız Alp Disiplini Kayak Yarışmaları tamamlandı.

Sezonun ilk kayak yarışmaları yapıldı
Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapıda düzenlenen Okullar Arası Alp Disiplinli kayak yarışmalarına toplamda 200 sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı geçen sezonun ilk yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.
Yarışmalara Snowboard Kuzey Disiplinli müsabakaları ile devam edilecek.




Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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