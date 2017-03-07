Siyaset federasyonun ensesinde

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, Gaziantep mitinginde söylediği sözler dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyon u’nu kırmızı siyahlı kulübü küme düşürmekle itham eden Tayyar, TFF’de Gaziantepspor’u düşürmek isteyen bir çete olduğunu iddia etti.

Tayyar, “Futbol federasyonundaki o namuzsun çeteye de hesap soracağımızı bilmenizi istiyorum. Gaziantepspor’u küme düşürmek için el birliği yapan şerefsizlerden hesap soracağız. Buna alet olan hakemden de hesap soracağız. Bu kadar adilik bu kadar namussuzluk olmaz” diye konuştu.



BAKAN ÖZHASEKİ’DEN HAKEME: HESAP SORACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçından sonra mücadelenin hakemi Ümit Öztürk’e aba altından sopa gösterdi.

“YANINA KAR KALMAYACAKTIR”

Özhaseki 3-0 Fenebahçe üstünlüğü ile biten maç sonrasında basın mensuplarına, “Bunu bir kenara yazıyoruz. Bu arkadaş da yaptığı kötülüklerin bir karşılığı olduğunu görecektir mutlaka. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Elbette ki hakem hataları olur, insanlar yanlış yapabilirler. Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek lazım, üstünü örtmemek lazım. Ben bir siyasi olarak, bir bakan olarak hata yaptığımda millet bana bir ceza yazıyorsa, vallahi hakem arkadaşların da biraz ceza çekmesi lazım. Her seferinde de hakemlerde insandır, hata yapabilirler diye üstünü örtmemek lazım. İnsan halidir, hata olur elbette, fakat defalarca aynı hatalar tekrarlanırsa, bir de büyük hata olmayacak işlerde göz yumulursa, bunda da herhalde bir kasıt aranır” ifadelerini kullandı.

TFF SESSİZ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu açıklamalara binaen sessiz kalması ise dikkat çekiyor. Kulüp başkanlarının ve yöneticilerin en ufak eleştirisine para cezası ve hak mahrumiyeti cezaları veren TFF’nin çeteleşme iddialarına ve hakaretlere karşı sessiz duruşu sürüyor. (amkspor.sozcü.com.tr)