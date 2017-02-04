SNOWBOARD DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen ‘Snowboard Dünya Kupası’ Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, 4 Mart 2017 Cumartesi günü Kayseri Erciyes’te gerçekleşecek. Snowboard Dünya Kupası’nın final etabına toplam 12 ülkeden 74 profesyonel sporcu katılırken, turnuvanın kazananı Erciyes’te iki kupa birden kaldıracak.

Dünya standartlarındaki teknik imkanlara ve pistlere sahip Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyon için Türkiye Kayak Federasyonu’nun İstanbul ofisinde geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, TKF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Pehlivan, Yusuf Zeytun, TKF Genel Sekreter Yardımcısı Cem İldir, TKF Dış İlişkiler Koordinatörü Nur Erden, TKF Organizasyon Direktörü Duygu Aygün katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, bölgedeki güvenlik önemleri, tanıtım çalışmaları, izleyiciler için organizasyonlar, teknik ekipman, ulaşım hizmetleri, havalimanı karşılama ve otellere transfer, konaklama hizmetleri, canlı yayın hazırlıkları, wax odası, protokol karşılama, VIP Tribünü, FIS yazışmaları, ödül töreni, pist hazırlıkları, ambulans ve sağlık hizmetleri gibi konular konuşuldu.



kaynak: spordakika.com