Snowvoley Dünya Kupası Turnuvası'nın ilk etabı Erciyes’te düzenlenecek Kış Turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, bu sene 4.’sü gerçekleşecek olan Snowvoley Kar Voleybolu Dünya Kupası Turnuvası’na dünyada 2 ülkeden biri olarak ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek turnuvaya İtalya koronavirüs sebebi ile karantinada olduğu için katılamayacak.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:12