Soğuğa meydan okuyacaklar

Kış sporlarıyla eğlence ve yaratıcılığı buluşturan yarışmada katılımcılar kendi tasarladıkları kostüm ve kayma araçlarıyla buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Bu büyük heyecana 1 aydan kısa bir süre kala şimdiden onlarca kişi yarışmak için başvurdu. Başvurular www.RedBull.com/KarHavuzu 'nda devam ediyor.

Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacağı, ardından da rampadan uçacağı organizasyona katılmak isteyenler RedBull.com/KarHavuzu adresinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. Yılın en eğlenceli organizasyonlarından biri olan Kar Havuzu'na Türkiye'nin birçok şehrinden başvuru bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacak, ardından rampadan uçacak ve karlı havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza dalarak soğuğa meydan okuyacak.

Yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecekler.

Kurum Haberi

