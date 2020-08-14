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"Söz verdiğim gibi"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı, "Söz verdiğim gibi. Bölgesel Amatör Ligde 4 takımımız mücadele edecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Söz verdiğim gibi"

2020-2021 sezonunda Kayseri'yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde 4 takım temsil edecek. Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor'un ardından Süper Amatör Küme'de ligi ilk iki sırada tamamlayan Develispor ile Esen Makina Belsinspor'da bir üst lige çıkartıldı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğim gibi; Bölgesel Ligde mücadele eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor’umuzun yanında, Develispor ve Esen Makine Belsinspor’umuzda Bölgesel Ligde mücadele edecektir. Bu durumda Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor’a da Süper Amatör Küme hayırlı olsun" dedi
 

İHA

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