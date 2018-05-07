Spor adamları Vefa Gecesi’nde buluştu

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye, tanınmış spor adamları ve davetliler katıldı. Dernek Başkanı Halil Severcan burada yaptığı konuşmasında "Amacımız spora hizmet etmiş faal futbolculuğu, yöneticiliği, antrenörlüğü, hakemliği, il temsilciliğini spor adamlarını bir araya getirmek birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak. Geçmişte yaptıkları hizmetlerin bir nişanesi olarak onur belgesi ve plaket vererek onlara çam sakızı, çoban armağanı vefada bulunmak. Ebediyete intikal edenleri hatırlayıp hep birlikte rahmet okumak. Bu zamana kadar 100 spor adamına onur belgesi ve plaket takdim etmiştik. Bugünde 20 spor adamına daha onur belgesi ve plaket verdik. Gönlümüz spor camiasını alacak kadar geniş. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Gecede, spor ve sporcuya emeği Ahmet Türkmen, Atakan Orhon, Emir Alpaslan, Erol Teke, Fahrettin Öztaş, Hakim Usta, Harun Uslu, Hayri Şişlioğlu, İsmail Sönmez, Kemal Avcıl, Latif Büber, Mehmet Batur, Mustafa Gayret, Mustafa Tevatiroğlu, Necati Göçer, Şahin Kubilay, Ömer Sağıroğlu, Sabri Büyükbahçeci, Sezai Çamdalı ve Umur Toker'e onur belgesi ile plaket verildi.

Kayseri Spor Adamları Derneği yönetimi: Halil Severcan, Fehmi Kuş, İbrahim Yılmaz, Mehmet Sönmez, İshak Kattaş, Davut Güleç, Rifat Postacı, Mehmet Şirvani, Halil Dicle, Ahmet Özel’den oluşuyor.

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