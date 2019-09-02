Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Spor A.Ş, Su Kayağı’nda 5 madalya ile döndü

31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş sporcuları 5 madalya kazandı.

Spor A.Ş, Su Kayağı’nda 5 madalya ile döndü

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, 100’e yakın sporcunun katılımı 18 yaş altı bayan ve 18 yaş altı erkek kategorilerinde yapıldı.



Yarışmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan; 10-13 Yaş Erkekler kategorisinde Yusuf Berkay İpek Türkiye birincisi, 14-17 Yaş Erkekler kategorisinde Mustafa Yılmaz Türkiye üçüncüsü, 14-17 Yaş Kadınlar kategorisinde Beyza Nur Kansu Türkiye birincisi, Aynur Kuş Türkiye ikincisi, Bahar Erkaya Türkiye üçüncüsü oldu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporSpor A.şSu KayağıBursaTürkiye Şampiyonası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.