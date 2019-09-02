Spor A.Ş, Su Kayağı’nda 5 madalya ile döndü

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, 100’e yakın sporcunun katılımı 18 yaş altı bayan ve 18 yaş altı erkek kategorilerinde yapıldı.







Yarışmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan; 10-13 Yaş Erkekler kategorisinde Yusuf Berkay İpek Türkiye birincisi, 14-17 Yaş Erkekler kategorisinde Mustafa Yılmaz Türkiye üçüncüsü, 14-17 Yaş Kadınlar kategorisinde Beyza Nur Kansu Türkiye birincisi, Aynur Kuş Türkiye ikincisi, Bahar Erkaya Türkiye üçüncüsü oldu.

