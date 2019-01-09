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SPOR A.Ş.’nin Şampiyonları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, bir çok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkartıyor.

SPOR A.Ş.’nin Şampiyonları

Erciyes’te yapılan ‘Kayak Büyük Slalom İl Birinciliği’ yarışmasına Spor A.Ş. ile birlikte 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. Yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nden U-14 Bayanlar Kategorisinde Melis Çıklabakkal, U-16 Erkekler Kategorisinde de Osman Köküm birinci olma başarısını gösterdi.

Yarışmada ayrıca Spor A.Ş. sporcularından U-12 Bayanlar Kategorisinde Naz Bursa ile U-16 Bayanlar Kategorisinde Elif Berru Kulluk ikinci, U-14 Erkekler Kategorisinde ise Seyit Mehmet Yaylacıoğlu üçüncü oldu.
 

İHA

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