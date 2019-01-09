SPOR A.Ş.’nin Şampiyonları

Erciyes’te yapılan ‘Kayak Büyük Slalom İl Birinciliği’ yarışmasına Spor A.Ş. ile birlikte 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. Yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nden U-14 Bayanlar Kategorisinde Melis Çıklabakkal, U-16 Erkekler Kategorisinde de Osman Köküm birinci olma başarısını gösterdi.



Yarışmada ayrıca Spor A.Ş. sporcularından U-12 Bayanlar Kategorisinde Naz Bursa ile U-16 Bayanlar Kategorisinde Elif Berru Kulluk ikinci, U-14 Erkekler Kategorisinde ise Seyit Mehmet Yaylacıoğlu üçüncü oldu.

