Spor AŞ’ye tam not

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu’nun ERASMUS Projesi ile Kayseri’ye davet ettiği Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen eğitmenler, aynı gün okulda gerçekleşen “Spor A.Ş. Bizim Okulda” etkinliğine de misafir oldu.

Öğrencilerle beraber oldukça eğlenceli vakit geçiren eğitmenler bunun sadece bir spor aktivitesi değil başlı başına bir spor organizasyonu olduğunu belirterek, aynı ekip ve özelliklerle bu organizasyonu kendi ülkelerinde de yapmak istediklerini söyledi. Almanya, Romanya, Yunanistan, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkeden gelen eğitmenler, etkinliğe ve öğrencilerin katılımına adeta hayran kaldı.

Spor AŞ tarafından okullarda gerçekleştirilen etkinlikler ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri kış dönemi boyunca öncelikle kapalı spor salonlarında, baharın gelmesi ile birlikte okul bahçesinde Spor AŞ eğitmenleri eşliğinde birçok sportif etkinlikle buluşuyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’in koyduğu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu etkinlikte, öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, duruş ve davranış alışkanlıkları ile ilgili önemli öneriler verilmekte ardından gerçekleşen birbirinden eğlenceli spor etkinlikleri ile çocuklara “Sağlık İçin Hareket Et” sloganı ile çıkılan yolda sporun eğlenceli ve enerjik kısmını tatmaları amaçlanmakta. 2018 yılında şu ana kadar 30’un üzerinde okulda gerçekleşen etkinlikler ile eğitim dönemi sonuna kadar 60 bin öğrenciye ulaşılmasını planlıyoruz. Kreş dönemi çocuklarımız için düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz “Spora Minik Adımlar” projesi ve yine okul öğrencilerimizin katılımı ile devam eden “Buza Minik Adımlar” projelerimiz ile birlikte, okullarımız ve çocuklarımız için öğrenim dönemi boyunca devam eden faaliyetlerde bu eğitim döneminde 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda proje kapsamında ziyaret ettikleri okullara Spor ekipmanları da hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

