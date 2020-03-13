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Spor camiası Koronavirüs önlemleri almaya başladı

Kayseri'de futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, okçuluk ve veteran voleybol branşlarında faaliyet gösteren KASK Akademi, Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm antrenman ve çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.

Spor camiası Koronavirüs önlemleri almaya başladı
KASK Akademi tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Ülkemizde korona virüse karşı alınan önlemlerin açıklanması ile birlikte 16 Mart'tan itibaren ilk ve orta dereceli okullar 1 hafta süreliğine tatil edilmiştir. Kulüp olarak sporcularımızın sağlığı için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte Bakanlıklarca verilen "sosyal etkinlik iptali" konulu emirler uyarınca 13 Mart tarihinden ileriki bir tarihe kadar -sporcularımızı hak kaybına uğratmamak kaydıyla- antrenmanlarımıza ara verilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.''

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.'de bünyesindeki spor okulları ve kulüp antrenmanlarına daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ara verildiğini duyurdu.

İHA

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