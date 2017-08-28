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Spor camiasının acı günü

Kayseri Erciyesspor'da uzun süre farklı görevleri yürüten ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Şahin Göksu, son yolculuğuna uğurlandı. 

Spor camiasının acı günü

Kayseri Erciyesspor'da uzun farklı görevleri yürüten Şahin Göksu, kanser teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Göksu, ikindi namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Erciyesspor eski Başkanı Ziya Eren, spor camiası, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca, Göksu'nun tabutunun üzerine isminin yazılı olduğu Kayseri Erciyesspor forması konuldu. Kayseri Erciyesspor Eski Başkanı Ziya Eren de cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.

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Anahtar Kelimeler:
SporErciyessporşahin Göksu
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