Spor müsabakalarını izleyenlerin sayısı yüzde 18 arttı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; sporda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla geçen yıl etkin güvenlik önlemleri alındı. Bu sayede meydana gelmesi muhtemel olaylar önlenirken, vatandaşların can ve mal güvenliği de sağlanmış oldu. 2017/2018 sezonunda tüm spor branşları risk analizlerine göre, A,B,C kategorilerine ayrıldı. En riskli A kategorisi başta olmak üzere diğer kategorilere göre güvenlik tedbirleri planlandı. Geçen sezon spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak için toplam 690 bin 700 polis, 258 bin 500 özel güvenlik personeli görev aldı. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bazı müsabakalar takviye kuvvetlerle desteklendi. Üst düzey bu önlemlerle tüm spor branşlarında, olaylı müsabaka sayısı yüzde 24 azaltılarak 497’den 380’e düştü. Hakkında işlem yapılan şahıs sayısında ise yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Bu sayı 3 bin 180’den 3 bin 481’e yükseldi. Sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlar yaparak olay çıkartmaya çalıştığı tespit edilen 123 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Geçen sezon müsabakaları izleyen seyirci sayısında artış yaşandı. İzleyici sayısı yüzde 18'lik (1 milyon 231 bin 940 kişi) artışla 6 milyon 898 bin 628’den 8 milyon 130 bin 568’e yükseldi. Özellikle ailelerin müsabaka alanlarına gelmeleri sağlandı.



Takımlar sahaya "Bu maç sensiz olmaz" yazılı pankartlarla çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ve kamuoyu desteğinin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüklerine afişler gönderildi. Müsabakalar öncesinde seyircilere el broşürü dağıtıldı, takımların sahaya "Bu maç sensiz olmaz" yazılı pankartlarla çıkması sağlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri ile 81 il müsabaka güvenlik amirleri ve Spor Güvenliği Şube Müdürlerinin katıldığı sezon öncesi ve ortasında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair" değerlendirme toplantıları yapıldı. Spor müsabakalarında görevlendirilen Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri/Amirliklerinde görevli 449 personele ve yaklaşık 27 bin özel güvenlik personeline “Spor Güvenliği” ile ilgili eğitim verildi.



Tüm valiliklere “Spor Güvenliği Rehberi” gönderilecek

Geçen sezon sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesinde sağlanan başarının, 2018/2019 sezonunda sürdürülebilir olması amacıyla; müsabakalarda görevlendirilecek güvenlik amirlerine, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan “Spor Güvenliği Rehberi” bastırılarak 81 il valiliklerine gönderilecek. Geçen sezon spor müsabakalarında toplam 690 bin 700 polis görev alırken bu sezon müsabakalarda görev alacak toplam polis sayısı iki kat artırılacak.

Özel güvenlik personeline üç ay sürecek olan "Spor Güvenliği Eğitimi" verilecek. Ayrıca vatandaşların huzur ve güven içinde müsabakaları izlemeleri için bir önceki sezonun tedbirleri artarak devam etmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Federasyonlar, kulüpler ve ilgili paydaşlarla daha önce olduğu gibi sezon öncesinde ve ortasında değerlendirme toplantıları yapılacak. [İHA]

