Spor okullarının kapasitesi doldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Anadolu Harikalar Diyarı’nda 100 bin metrekare alanda yer alan Sukaypark 2013 yılından beri hizmet veriyor. 65 bin ton su tutma kapasitesine sahip yapay gölet üzerinde konuşlandırılan 520 metre uzunluğa sahip mekanik tesis su kayağı severler için büyük bir fırsat sunuyor.



Sukaypark’ta açılan spor okulları bugüne kadar çok sayıda su kayakçısı yetiştirdi. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılan spor okulları eğitimin yanı sıra hafta içi her gün ve hafta sonu vatandaşlara da su kayağı yapma imkanı veriliyor. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arası üç dönem olarak planlanan spor okullarında büyük ilgi nedeniyle 500 kişilik kapasitenin tamamı doldu.