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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.
Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Bursaspor: 5-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0
Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1
24. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
2 Mart Cuma:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4 Mart Pazar:
 
13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
AA
 
  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 23 15 2 6 52 27 25 47
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 14 5 4 42 22 20 47
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 12 8 3 44 22 22 44
4.FENERBAHÇE A.Ş. 23 12 8 3 45 27 18 44
5.KAYSERİSPOR 23 10 8 5 33 27 6 38
6.TRABZONSPOR A.Ş. 23 9 9 5 38 33 5 36
7.GÖZTEPE A.Ş. 23 10 6 7 36 35 1 36
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 10 4 9 30 34 -4 34
9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 8 7 8 27 29 -2 31
10.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 23 8 6 9 31 34 -3 30
11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 8 5 10 36 40 -4 29
12.BURSASPOR 23 7 6 10 31 33 -2 27
13.GENÇLERBİRLİĞİ 23 6 8 9 30 36 -6 26
14.ANTALYASPOR A.Ş. 23 6 7 10 26 39 -13 25
15.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 6 3 14 35 45 -10 21
16.ATİKER KONYASPOR 23 5 6 12 23 33 -10 21
17.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 23 5 5 13 31 43 -12 20
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 23 3 3 17 16 47 -31 12
 
 
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