Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.
Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Bursaspor: 5-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0
Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1
24. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
2 Mart Cuma:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4 Mart Pazar:
13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
AA
Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.
Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Bursaspor: 5-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0
Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1
24. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
2 Mart Cuma:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4 Mart Pazar:
13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
AA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|23
|15
|2
|6
|52
|27
|25
|47
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|23
|14
|5
|4
|42
|22
|20
|47
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|23
|12
|8
|3
|44
|22
|22
|44
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|23
|12
|8
|3
|45
|27
|18
|44
|5.KAYSERİSPOR
|23
|10
|8
|5
|33
|27
|6
|38
|6.TRABZONSPOR A.Ş.
|23
|9
|9
|5
|38
|33
|5
|36
|7.GÖZTEPE A.Ş.
|23
|10
|6
|7
|36
|35
|1
|36
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|10
|4
|9
|30
|34
|-4
|34
|9.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|23
|8
|7
|8
|27
|29
|-2
|31
|10.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|30
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|23
|8
|5
|10
|36
|40
|-4
|29
|12.BURSASPOR
|23
|7
|6
|10
|31
|33
|-2
|27
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|6
|8
|9
|30
|36
|-6
|26
|14.ANTALYASPOR A.Ş.
|23
|6
|7
|10
|26
|39
|-13
|25
|15.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|6
|3
|14
|35
|45
|-10
|21
|16.ATİKER KONYASPOR
|23
|5
|6
|12
|23
|33
|-10
|21
|17.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|23
|5
|5
|13
|31
|43
|-12
|20
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|23
|3
|3
|17
|16
|47
|-31
|12