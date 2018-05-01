Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Haftaya 63 puanla lider giren Galatasaray, haftanın en önemli maçında sahasında takipçisi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve 66 puanla zirvedeki yerini korudu.Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş 62 puanda kalarak 2. basamaktan 4. sıraya geriledi. Haftanın sonucu merakla beklenen bir diğer maçında zirve takipçisi Medipol Başakşehir ile düşme hattında bulunan Osmanlıspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi rakibini 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.Zirve yarışını yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.Ligde küme düşmeme mücadelesinde ise Aytemiz Alanyaspor haftayı rakiplerine göre karlı kapattı. Haftaya 32 puanla 15. sırada giren Antalya temsilcisi, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı ve 13. sıraya yükseldi. Kayserispor ise aldığı mağlubiyetle 5.lik şansını mucizelere bıraktı.Düşme hattında sonucu merakla beklenen Bursaspor-Atiker Konyaspor maçında ise gülen ev sahibi takım oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden Bursaspor, son 3 haftaya girilirken puanını 39'a yükseltti ve 10. basamağa çıktı. Atiker Konyaspor ise 32 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sıraya geriledi.Ligden düşmesi daha önce kesinleşen 18. ve son sıradaki Kardemir Karabükspor'un üzerinde 17. sırada yer alan Gençlerbirliği, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi ve bitime 3 hafta kala 30 puanda kaldı.Gençlerbirliği ile küme düşme hattında yer alan Osmanlıspor da zirve takipçisi Medipol Başakşehir'e mağlup olarak haftayı 32 puan ve averajla 16. basamakta kapattı.Konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor ise 35 puanla 14. sırada yer aldı.Göztepe-Kardemir Karabükspor: 5-0Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 1-0Antalyaspor-Trabzonspor: 1-2Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-4Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: 1-4Galatasaray-Beşiktaş: 2-0Bursaspor-Atiker Konyaspor: 2-120.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)