Sporcular 19 Mayıs’ı Büyükkılıç ve şampiyonlarıyla kutladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte şampiyon antrenör ve sporcularının da bulunduğu kısa video ile kutladı.

19 Mayıs 2020 Salı 12:04