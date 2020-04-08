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Sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan sporcular, antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.

Sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor
Kayseri'de atıcılık ve avcılık sporu ile ilgilenen sporcular, ülkeyi etkileyen korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonrasında 'Evde kal' çağrısına uyarak evde kalıyor. Havalı Silahlar Türkiye Kupası'na da büyük damga vuran Kayserili sporcular antrenmanlarına evde devam ediyor.
Genç sporcular evlerindeki havalı tabancalar ve diğer aletleri kullanarak çalışmalarını her gün sürdürüyor. 

İHA

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSporcularKarantinaEvde Kal
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