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Sporcularımız madalyalarla döndü

Türkiye Güreş Federasyonunun 2017 – 2018 Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları Yozgat’ta yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Sporcularımız madalyalarla döndü
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapılan müsabakalarda toplamda 600 sporcu mücadele etti.
Müsabakalara İlimizi temsilen katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızdan 62 kg’da Berat Özbek 1., 85 kg’da Ömer Oruç 1., 41 kg’da Atilla Gümüş 2., 75 kg’da Nurullah Çadır 2. 68 kg’da Toygun Aktop 3. ve 57 kg’da Emre Baştürk 5. oldu.
Kayseri Güreş Eğitim Merkezimiz müsabakalarda aldığı bu sonuçlarla 15 sporcu ile Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yozgat’ta düzenlenen grup müsabakalarda aldıkları derecelerle Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı ve Antrenörlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Tunahan Kaya
 
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