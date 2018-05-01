Sporcularımız madalyalarla döndü

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapılan müsabakalarda toplamda 600 sporcu mücadele etti.

Müsabakalara İlimizi temsilen katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızdan 62 kg’da Berat Özbek 1., 85 kg’da Ömer Oruç 1., 41 kg’da Atilla Gümüş 2., 75 kg’da Nurullah Çadır 2. 68 kg’da Toygun Aktop 3. ve 57 kg’da Emre Baştürk 5. oldu.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezimiz müsabakalarda aldığı bu sonuçlarla 15 sporcu ile Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yozgat’ta düzenlenen grup müsabakalarda aldıkları derecelerle Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı ve Antrenörlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber: Tunahan Kaya

