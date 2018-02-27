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Step aerobik il birinciliği tamamlandı

2017-2018 sezonu Okullar Arası Step Aerobik Küçük-Yıldız-Genç Karma İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı.

Step aerobik il birinciliği tamamlandı
Atatürk Spor Salonunda yapılan yarışmalara küçükler kategorisine  3 okuldan 24 sporcu, yıldızlar kategorisine 3 okuldan 26 sporcu, gençler kategorisine 2 okuldan 16 sporcu olmak üzere toplam 66 sporcu katıldı.
Küçükler kategorisinde Özel İstem Koleji Ortaokulu birinci olurken, Özel Bilfen Kayseri Orta Okulu ikinci, İldem İMKB Ortaokulu ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.
Yıldızlar kategorisinde Özel Bahçeşehir Ortaokulu birinci, Özel Bilfen Kayseri Orta Okulu ikinci, Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu üçüncü oldu.
Gençler kategorisinde ise Özel Bilfen Kayseri Anadolu Lisesi birinci olurken, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi ikinci olarak müsabakaları tamamladı.
 Yarışmada dereceye giren okullar 31 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecek olan  Step Aerobik Küçük-Yıldız-Genç Türkiye Birinciliği yarışmalarında ilimizi temsil edecek.
Haber: Tunahan Kaya
 
 
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