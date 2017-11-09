Sultanlar Ereğli yolcusu

Kulüp Başkanı Adil Özhan "Sultanlarımız sezona harika başladı, Harun ve Seher Şahin yönetiminde harika oyun çıkaran sporcularımızı kutluyorum" dedi. Özhan, "Lig uzun bir maraton ve rakiplerimiz birbirlerinden güçlü. Şehrimize şampiyonluk sevinci yaşatmak için sağlam adımlarla ilerliyoruz. Grupta maç fazlasıyla lider durumda olan K.Ereğli Gençlik Merkezi maçı bu bakımdan önem arz ediyor. Takımımıza güveniyor, başarılar diliyorum." dedi.