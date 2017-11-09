Kulüp Başkanı Adil Özhan "Sultanlarımız sezona harika başladı, Harun ve Seher Şahin yönetiminde harika oyun çıkaran sporcularımızı kutluyorum" dedi. Özhan, "Lig uzun bir maraton ve rakiplerimiz birbirlerinden güçlü. Şehrimize şampiyonluk sevinci yaşatmak için sağlam adımlarla ilerliyoruz. Grupta maç fazlasıyla lider durumda olan K.Ereğli Gençlik Merkezi maçı bu bakımdan önem arz ediyor. Takımımıza güveniyor, başarılar diliyorum." dedi.
Sultanlar Ereğli yolcusu
Grup müsabakalarında rakiplerine set vermeden 3'te 3 yaparak Kayseri'yi gururlandıran Kayseri Atletik Voleybol takımı, 12 Kasım 2017 Pazar günü saat: 15.00'te grubun iddialı takımlarından Konya Ereğli Gençlik Merkezi ile yapacağı maç için bu hafta sonu Konya'ya gidiyor.
09 Kasım 2017 Perşembe 14:59
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