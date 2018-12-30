Sultanlar Hata Yapmadı

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk sette zorlanmasına rağmen 25-23, ikinci sette 25-15 ve üçüncü sette 25-18 mağlup eden Mavi-Siyahlılar haftayı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü. İlk sete tutuk başlayan filenin sultanlarını 2 sayı ile kazanarak sette durumu 1-0 yaptı. İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan Mavi-Siyahlılar rakibine iyi oyununu kabul ettirdi ve 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Son sette rakibi karşısında iyi oyununu deva ettiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor skoru 3-0 yaptı ve sahadan rahat bir galibiyetle ayrılmasını bildi.







Rakibi Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 3-0’lık sonuçlar Mersin ekibini eli boş gönderen Mavi-Siyahlılar 2018 yılını galibiyetle kapattı.

Şampiyonluk yoluna hedefine emin adımlarlar ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 2019 yılının ilk maçında 6 Ocak 2019 tarihinde en yakın takipçisi Kuzeyboruspor ile en kritik karşılaşmasına çıkacak.

