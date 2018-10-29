Sultanlar Seriye Devam

Ligin 5. haftasında dün deplasmanda oynadığı maçta Konya ekibi Pema Kolejini 3-0 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor liderliğini sürdürüyor. Konya deplasmanından rahat bir galibiyet ile dönen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor’da keyifler ve moraller üst seviyede. Konya ekibi Pema Koleji karşısında ilk seti 25-19 ikinci seti 27-25 ve üçüncü seti 25-15 kazanan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor 5. grupta tek yenilgisiz takım konumda. Sezona iyi başlayan ve her geçen hafta üzerine koyarak devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor hedeflerini doğru adım adım ilerliyor. Yakaladığı galibiyet serisi ve kazanma alışkanlığını sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor her maça final olarak hazırlanıyor. Namağlup yoluna emin adımlarla ilerleyen takım, ligin 6. haftasında sahasında ve taraftarı önünde Tarsus Belediyespor’u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarına antrenörler Harun ve Seher Şahin yönetimindeki başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor tek hedef galibiyet.

Pazar günü OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor ile Tarsus Belediyespor maçı saat 14.00’de başlayacak.

