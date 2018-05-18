Şumi Türkiye’de kalacak

Kayserispor'daki görevine son verilen Rumen teknik adam Marius Sumudica, Rumen basınına önemli açıklamalar yaptı.
Yüzde 80 ihtimalle Türkiye'de kalacağını söyleyen Sumudica, bazı takımlarla görüşmelerin olabileceğini söylerken "Türkiye'den teklif gelmesini bekleyeceğim. Bu teklif olmazsa başka ülkelerden gelecek teklifleri değerlendireceğim" dedi.
(futbolarena)
Yüzde 80 ihtimalle Türkiye'de kalacağını söyleyen Sumudica, bazı takımlarla görüşmelerin olabileceğini söylerken "Türkiye'den teklif gelmesini bekleyeceğim. Bu teklif olmazsa başka ülkelerden gelecek teklifleri değerlendireceğim" dedi.
(futbolarena)