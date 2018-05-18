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Şumi Türkiye’de kalacak

Kayserispor'dan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica, yüzde 80 ihtimalle Türkiye'de kalacağını söyledi.

Şumi Türkiye’de kalacak
Kayserispor'daki görevine son verilen Rumen teknik adam Marius Sumudica, Rumen basınına önemli açıklamalar yaptı.
Yüzde 80 ihtimalle Türkiye'de kalacağını söyleyen Sumudica, bazı takımlarla görüşmelerin olabileceğini söylerken "Türkiye'den teklif gelmesini bekleyeceğim. Bu teklif olmazsa başka ülkelerden gelecek teklifleri değerlendireceğim" dedi.
(futbolarena)
 
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