SUMUDİCA ÇILDIRDI

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçı sonrası hakem hatalarına isyan etti. Masayı yumruklayan Rumen teknik adam zor sakinleşti.

Kayserispor'un Galatasaray'a evinde 3-1 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Kayserispor'un hocası Sumudica hakem hatalarından dolayı sinirlendi, masayı yumrukladı.

Rumen teknik adam, Kayserispor’un sahadaki emeğinin çalındığına dikkat çekerek, "Hakemin yardımlarıyla ilk 15 dakikayı rakip takım 2-0 önde götürdü. Bugüne kadar hakemler hakkında bir şey söylemedim. Tabii ki iyi oynadığımızı söyleyemem. Galatasaray büyük bir takım ama Eren’in attığı ilk gol bir metre ofsayttı. Sonra ikinci golü yedik."







"İkinci itirazımız kaptan Umut’un pozisyonu. Bu pozisyonu herkes gördü. Resmen penaltıydı. Galatasaray gibi büyük bir camianın futbolcuları nasıl oluyor da yerde yatıp zaman geçirmeye çalışıyor? İyi oynuyorsunuz, maçı hızlandırıyorsunuz. Rakip takımın 5 oyuncusu sürekli maçı yavaşlatıyor. Bugüne dek bizim lehimize hata yapılan hiçbir maçtan 3 puan kazandığımızı hatırlamıyorum. Eğer hakemler benim lehime böyle hatalar yaparsa, ben şampiyon olurum. Çünkü Kayserispor güzel futbol oynuyor" ifadelerini kullandı.

(kralspor)

