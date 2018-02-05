Sumudica'dan ilginç tepki

Süper Lig'de dün oynadığı Osmanlıspor karşılaşmasının ardından kente dönen Kayserispor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından topla beraber çalıştı.Röportaj verdiği sırada cep telefonu çalınca oynadıKayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada bir muhabirin cep telefonunun çalması üzerine oynamaya başladı. Keyifli anlara sahne olan kısa oyunun ardından Sumudica açıklamalarına devam etti."Dışarıda kazandığımız 4 puan var"Yaklaşık bir aydır Kayseri dışarısında olan takımın tekrar Kayseri'ye dönmesiyle adeta hayata döndüklerini ifade eden Sumudica, "Benim ve oyuncularım için eve değil hayata döndük. Komadaki bir insan nasıl hayata döner, gözlerini açar bizim için de öyle oldu. Takım ve ben hayata döndük. Çünkü evimizde daha iyi hissediyoruz. Son hafta benim için gerçekten iyi geçti. Dışarıda kazandığımız bir 4 puan var, Göztepe ve Osmanlı maçı. Osmanlı ve Göztepe maçlarından puanlarla döndük, kupada Akhisar maçında da 1-0 kaybettik. Ama evimizde bunu lehine çevireceğimiz sonuçları elde edeceğimize inanıyorum. Sadece bir haftamız çok iyi geçti. 5. sıradayız. İkinci yarıya başladığımız yerdeyiz. 3 maçta 4 puan topladık. Galatasaray ile oynadığımız maçta kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatta böyle şeyler oluyor, şimdi bu haftayı düşünmemiz gerekiyor" dedi."Hedefim ilk 8 ama ilk 5'e kalırsak daha iyi"Süper Lig'de hedefinin puan cetvelinde ilk 8 olduğunu ancak ilk 5'e kalarak Avrupa kupalarına katılmanın kendisinin ve takımı için daha iyi olacağını belirten Marius Sumudica, "Önümüzde zorlu bir hafta bizi bekliyor. Kupa maçı var ve peşine Sivas maçı var, iyi bir takım. İki oyuncu kaybettik, Lopes ve Deniz sakatlandı. Ama mutlu olduğum bir konu var, Sapunaru sağ bekte çok iyi oynadı. Dün oynadığımız Osmanlıspor’a karşı çok iyi bir maç çıkardık. Çünkü Osmanlıspor evindeki son 7 maçı kaybetmiyordu. Bana da beklentiler verdi, bir hedefimiz oldu şu an. Benim hedefim ilk 8’e kalmaktı ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Eğer 5. sırada kalıp Avrupa Kupaları'na da katılırsak hem benim hem takımım için daha iyi" ifadelerini kullandı. Türkiye Kupası'nın Avrupa Kupaları'na katılmanın en kolay yolu olduğunun sorulması üzerine Sumudica, ilk 5 mücadelesi vermenin kendisi için daha kolay olacağını dile getirdi. Sumudica, "Benim için daha kolay olan 5.’lik mücadelesi vermek. Çünkü Akhisar’ı yenersek karşımızda herhalde Galatasaray olacak. Galatasaray çok güçlü bir rakip. Galatasaray’ı geçtiğimizi farz edelim finalde Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak. Gerçekten zorlu bir fikstür bizi bekliyor" şeklinde konuştu."Kendimi hapisteymiş gibi hissettim"Aldığı ceza nedeniyle Osmanlıspor maçını tribünden izleyen Sumudica'ya duygularının sorulması üzerine ise şöyle konuştu;"Hapisteymiş gibi. Ben her şeyi takımım için yapıyorum, futbol hayatında böyle şeyler oluyor. Yedek kulübesinde kalamadım, ceza aldım. Sadece kendi sahamın çizgilerini geçtiğim için cezayı aldım. Daha fazla dikkat edeceğim. Dikkatli olmam gerektiğini biliyorum."