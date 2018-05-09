Sumudica'dan kartal pozu açıklaması

İşte Sumudica'nın maçla ilgili değerlendirmeleri:

"Kayserispor bugün iyi oynadı. Sahada diriydik. Benim saydığım kadarıyla 5 gol fırsatı yakaladık. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı bu fırsatları değerlendiremezseniz yenilirsiniz.

Rakibimiz, çok kaliteli ve her an farklılık yaratabilecek oyunculara sahip. Ama benim oyuncularım da bugün çok iyi mücadele etti. Buraya tatile değil, futbol oynamaya geldiğimizi herkese gösterdik.

Beşiktaş ve Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Bence Beşiktaş, olduğu yerden daha fazlasını hak eden bir takım."

Beşiktaş'la aramda bir şey yok!

Tecrübeli teknik adam, mücadele öncesinde kartal pozu vermesine yönelik soruyaysa şu şekilde cevap verdi:

"Ben buradaki atmosferi gerçekten çok seviyorum. Beşiktaş taraftarını bu nedenle çok beğeniyorum. Bana arkadan bağırdılar, ben de gönüllerini almak için isteklerine cevap verdim. Yoksa Beşiktaş'la aramda başka bir şey yok."

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