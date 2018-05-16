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SUMUDİCA DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SUMUDİCA DÖNEMİ SONA ERDİ

 ekiplerinden , resmi internet sitesinde yayımladığı mesajla teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ligde geride kalan 33 haftada aldığı 44 puanla 9. sırada bulunan sarı kırmızılı ekip son 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet aldı.

47 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesi 3 Nisan tarihinde 2 yıl uzatılmıştı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2017-18 futbol sezonu, başında takımımızı çalıştırmak ve koyduğumuz hedeflere birlikte yürümek üzere yola çıktığımız teknik direktörümüz Sayın Marius SUMUDİCA;

Türkiye'deki ilk yılı olmasına ve takımdaki yeni oyuncuların da 14-15 gibi çok sayıda bulunmasına rağmen,

Sezonun ilk yarısında,yönetimimizin hedefleriyle uyumlu üst düzey başarı sağlamış ve çok iyi futbolla birlikte, 30 puan toplamayı da başarmıştır.

Ancak;

Sezonun ikinci yarısında aynı başarı tekrarlanamamış, yönetim olarak kendisine ve oyunculara verilen maddi-manevi desteğe rağmen bir türlü ilk yarı performansına ulaşılamamıştır.

Bu süreçte,

Sayın hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak yönetimimiz "istikrar"açısından devam etmesini sağlamıştır.

Ancak,geldiğimiz noktada ;

Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da, önümüzdeki sezonda da çoğunlukla aynı futbolcu gurubu ile yola devam edileceğinden koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla birlikte "hedeflenen başarı" açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz.

Güle güle Şumi,kariyerinde başarılar....

KAYSERİSPOR KULÜBÜ

Kaynak:SABAH

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