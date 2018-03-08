Sumudica: Sezon sonu ne olacak bilmiyorum

Kayserispor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sumudica, “Avrupa'ya katılmaya çok yakınız. Bu da benim ve oyuncuların üzerinde baskı oluşturuyor. Kimse bu takımdan bunu beklemiyordu. Ben de oyunculara anaokulundan üniversiteye geçişin çok zor olduğunu söylüyorum. Ancak çok çalışıyoruz, daha 10 maçımız var'' diye konuştu.

Kayserispor'daki geleceği hakkında konuşan Sumudica, ''Sezon başında kümede kalmamız bekleniyordu. Oyunculara 8. sıranın iyi olacağını söyledi. Biz çetin ceviziz ve saygı duyuluyoruz. Ancak sezon sonu ne olacağını bilmiyorum. Bir sene sözleşmem olmasına rağmen ne olacak bilmiyorum. Geçen sene Kayserispor, 4 teknik direktör değiştirmiş. Bu sezon Türkiye'de 16 teknik direktör değişti'' sözlerini kullandı.

(kralspor)

