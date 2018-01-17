“Sumudica'ya teklif gelirse davul zurnayla uğurlarız"

Erol Bedir, Kayserispor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Sumudica'nın başarılı olmasının kendisini birkaç açıdan sevindirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"İlki onun başarılı olmasıyla Kayserispor başarılı oluyor. İkincisi, Sumudica'yı alıp geldiğimde o zaman yazılanlar ve konuşulanlardan sonra bugün söylenenler hoşuma gidiyor, biraz da egom olsun artık. Şu anda ligde çalışan 2 yabancı hocadan bir tanesi. Bundan da keyifli ve mutluyum. Nasıl bir futbolcuyu hocası yetiştirir sunar, mesela Cenk'i yetiştiren hoca İngiltere'ye gittiği için çok mutludur. Ben de Türkiye'de tanınmayan bir hocayı getirerek risk aldım. Bu nedenle Sumudica'nın bugün konuşulan hoca konumuna gelmesiyle gurur duyuyorum. İsabetli bir iş yapmanın keyfini yaşıyorum."

Bedir, Rumen teknik adama yurt dışından teklifler geldiğini doğrularken, takımdan ayrılacağı iddialarının ise gerçek olmadığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı, Sumudica her konuşmasında "2 yıllık sözleşmem var ama başkan kaldığı sürece 5 yıllık sözleşmeye de imza atarım diyor ama kimse bunu dikkate almıyor." sözlerini kullandıktan sonra, "Sumudica, Kayseri'den iyi bir takım olmadığı sürece hiçbir yere gitmez. Avrupa'da bir takıma, ne bileyim İngiltere'de bir takıma giderse bundan sadece keyif alırım. Bana olan sözü var, eğer biz istersek Sumi ile uzatırız. Ama eğer Everton'dan Cenk'e gelen teklif Sumudica'ya gelirse davulla zurnayla uğurlarız. Körfez ülkelerine para için ne Sumudica gider ne de biz göndeririz." ifadelerini kullandı.

"Sumudica'yı orta saha oyuncusu kadar terlemiş görürsünüz"

Erol Bedir, Sumudica'nın maç içindeki hareketleri hakkında ise, şunları söyledi:

"Bir kere alışılmadık bir tarz ama gerçekten içinden gelerek yapıyor, tribünlere oynamıyor. Agresif, heyecanlı, maçtan sonra ona baktığınızda bir orta saha oyuncusu kadar yorulmuş ve terlemiş görürsünüz. Yerinde duramaz, kendi ülkesinde de öyleydi. Futbol bir şov oyunu, bu da şovun bir parçası. Eğer zarar vermiyorsa bir sorun yok. Her yiğidin bir yoğurt yemesi vardır. Sumi ile bu konuyu konuştum, 'Karakterimi ya da huyumu bir takım şeylerle disipline edersem özgür bir şekilde çalışamadığımı hissederim. Bu da performansıma yansır, ne olur bu konuda herkes bana saygı göstersin' diyor. Ben de saygı gösteriyorum."

"51 puanın 40'ını alabilirsek neden şampiyonluk olmasın"

Dinamo Kiev'den transfer ettikleri Artem Kravets ile kadrolarını güçlendirdiklerini hatırlatan Bedir, "Kayserispor bu sezon şampiyonluğa oynayabilir mi?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:



"Şu anda bulunduğumuz yer sezon sonunda da kalmak istediğimiz yer. Alınacak 51 puan var, tüm otoritelerin söylediği 70'i geçen takım şampiyon olur. Şu anda 30 puanımız var, basit bir matematikle 51 puanın 40'ını alabilirsek neden şampiyonluk olmasın. Ama ayaklarımızın yere basması lazım, sezon başında ligde kalma adına önce 25 puan hedefini koymuştum. İkinci yarıda yine bulunduğumuz yeri koruma adına 25-30 puan hedefimiz var. Ama oyuncularım beni ilk yarıda olduğu gibi mahçup eder ve hedeflerimizden 5-10 puan daha fazla toplarlarsa o söylediğiniz şeyler de olabilir. Biz ne yukarılarda uçuyoruz ne de aşağılarda sürünüyoruz. Biz haddimizi biliyoruz."

Diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

AA

