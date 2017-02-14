Süper Amatör Küme'ye yükselen ilk 3 takım belli oldu

Birinci Amatör küme A Grubu'nda maçlar tamamlandı. İlk sırayı alan Argıncıkspor ile ikinci sırayı alan Kaoğlu Yapı Himmetdede takımları önümüzdeki sezon Süper Amatör küme'de mücadele etme hakkı kazandı. Bu grupta Fevzi Çakmakspor ile Palas Belediyespor takımları ise küme düştü. B Grubu'nda ise son 3 haftaya girildi. Lider Erkiletspor bu grupta şampiyonluğu garantiledi ve Süper Amatör küme vizesi alan ilk takım oldu. İkinci takım ise son üç haftada oynanacak maçlarda netlik kazanacak. Bu grupta 34 puanlı Meysuspor’un mutlu sona ulaşması için bir galibiyete ihtiyacı var. Yine B Grubu'nda Cırgalanspor ile Sindelhöyükspor'un küme düşmesi kesinleşirken son takım ise oynanacak son 3 maçın ardından belli olacak.



İHA